Во Франции Google оштрафовали на 500 млн евро

Американская компания Google получила штраф в 500 млн евро (592,1 млн долларов) и оказалась под угрозой ежедневных взысканий. Французский антимонопольный регулятор так наказал компанию за невыполнение своих постановлений.

Глава ведомства Изабель де Сильва заявила, что Google не уважает «букву и дух закона», потому что не выполнил предписания регулятора.

«Google не выполнил несколько судебных запретов, вынесенных в апреле 2020 года. Санкция в размере 500 млн евро учитывает исключительную серьезность нарушений и то, что поведение Google привело к дальнейшим задержкам с надлежащим применением закона о смежных правах», – сказала де Сильва.

Ведомство пригрозило компании штрафами до 900 тыс. евро за каждый день просрочки, если Google не выполнить предписание в течение двух месяцев.

Регулятор заявил, что Google ограничил переговоры с информагентствами и издателями о том, чтобы фрагменты их контента появлялись в поисковых выдачах. В то же время компания предложила свои услуги за плату нескольким французскими изданиями, среди которых Le Monde и Le Figaro.

Париж, Наталья Рязанова

Париж. Другие новости 10.07.21

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