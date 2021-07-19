Космонавты РФ на МКС могут остаться без скафандров

Гарантийный срок скафандров «Орлан-МКС» подходит к концу, а новые костюмы для российских космонавтов не готовы. Контракт на их производство даже не подписан, заявил гендиректор НПП «Звезда» Сергей Поздняков.

«Нужны новые скафандры. Уже три года я убеждаю заказчика, что требуется начинать изготовление новой партии скафандров. Но до сих пор контракт на изготовление не заключен», – сказал Поздняков в интервью РИА «Новости».

После истечения гарантийного срока скафандры могут оставить еще на 1-3 выхода в космос. Для этого нужны дополнительные проверки костюмов и смелость, заявил конструктор.

С момента начала использования прошлой партии скафандров некоторые производители ушли с рынка, а материалы сняли с производства. Чтобы сделать космические костюмы из новых материалов, нужно заново проводить испытания, то есть расширять сроки производства.

Новые материалы стоят дороже прежних, и на согласование финансирования и новых материалов может уйти время. Поздняков пожаловался на «бюрократическое болото».

«На согласования технических заданий уходят годы. Существующая система согласований и утверждений не позволяет оперативно реагировать, выпускать новую продукцию», – пояснил он.

Космонавты хранят на борту МКС скафандры предыдущей серии «Орлан-МК», но они рассчитаны только на 15 выходов в открытый космос. «Орлан-МКС» используются с 2017 года и рассчитаны на 20 выходов.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 16.07.21

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