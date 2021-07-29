Российских студентов обучат киберспорту

Правительство планирует запустить в российских вузах образовательные программы в области киберспорта. По мнению властей, это поможет восполнить дефицит кадров разработчиков компьютерных игр. Реализация идеи обойдется в 17,6 млрд рублей.

«Дорожную карту» «Новые коммуникационные интернет-технологии» 23 июля утвердила правкомиссия по цифровому развитию во главе с вице-премьером Дмитрием Чернышенко, пишет «Коммерсант». К концу 2022 года в ряде высших учебных заведений введут образовательные программы вузов киберспортивными дисциплинами, а также курсы по анализу данных, разработке компьютерных игр и использованию технологий при создании кинофильмов и другого контента.

На финансирование программы до 2024 года планируется потратить 17,6 млрд рублей, из которых 8,6 млрд рублей должно быть выделено из федерального бюджета. Господдержка позволит не только обеспечить кадрами IT-индустрию, но и повысить ее конкурентоспособность, в том числе в глазах инвесторов.

Ранее стало известно, что в России планируется создать фонд поддержки разработчиков игр, популяризующих русскую культуру и историю, по аналогии с Фондом кино Минкульта.

Киберспорт был признан Минспорта РФ отдельной дисциплиной в 2016 году. Киберспортсмены получают зарплаты как участники команд и выигрывают деньги в рамках турниров, крупнейшим из которых считается The International с призовым фондом 40 млн долларов. Еще одним средством заработка могут быть рекламные контракты с крупными компаниями. По оценке PWC, российский рынок видеоигр и киберспорта занимает 11-е место в мире и пятое в Европе по объему.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 28.07.21

Instagram сделает аккаунты подростков еще безопаснее. / Пункты вакцинации Курганской области появились на картах Яндекса и Google. / «Мегафон» запустил голосового ассистента, принимающего звонки за абонента. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»