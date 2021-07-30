Россияне могут остаться без Samsung Pay после полного запрета

Россиянам может стать недоступна платежная система Samsung Pay. Корейский концерн проиграл патентный спор, и теперь подобные иски грозят владельцам Google Pay и Apple Pay, пишет «Коммерсантъ».

Арбитражный суд Москвы признал незаконным использование компанией Samsung технологии онлайн платежа на кассе с помощью смартфона. Швейцарская «Сквин СА» подала на патент в 2013 году, а Samsung Pay запущен в августе 2015 года (в России – в 2016 году). По сути, суд запретил работу Samsung Pay на устройствах, которые уже в России, а также ввоз смартфонов, на которых может работать платежная система.

По данным на март 2021 года, Samsung Pay используют 17%. Более популярны Google Pay – 32% и Apple Pay – 30%, но и они работают по похожей схеме. Старший партнер юрфирмы Versus.legal Александра Курдюмова считает, что сервисам Apple и Google грозят аналогичные иски, пока патент остается действующим.

Теперь Samsung может оспорить решение суда, договориться с истцом о выкупе лицензии или оспорить сам патент из-за отсутствия новизны, сообщил старший партнер юркомпании Intellect Максим Лабзин.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 30.07.21

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