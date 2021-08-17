Мошенники обманывают бухгалтеров фирм с помощью дипфейков

Мошенники используют высокие технологии для обмана бухгалтеров. Они звонят под видом генерального директора и требуют срочно перевести деньги. Об этом сообщил РИА «Новости» главный эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

Главная задача аферистов заключается в том, чтобы убедить сотрудника, что звонит топ-менеджер. Подделать телефонный номер не проблема, но есть трудности с голосом. Для этого у мошенников есть два способа.

«Первый – это смонтировать нарезки реального голоса, но нужно большое количество образцов, и это не так просто делается. Второй способ – это использование как раз технологии дипфейков, когда загружаются несколько образцов голоса в специальную программу, накладывается нужный текст и создается поддельная запись», – пояснил Голованов.

Кроме того, злоумышленники могут прибегнуть и к видео-звонкам. Однако для этого потребуется дорогое оборудование и тщательная подготовка, так как звонок проходит в режиме реального времени. «Чтобы скрыть огрехи и признаки подделки, изображение будет транслироваться с низким качеством, а «гендиректор» будет убеждать бухгалтера, что он якобы на острове, где очень плохой интернет», – отметил эксперт.

По его словам, чаще всего с такими видами мошенничества сталкиваются компании в Западной Европе. Осенью прошлого года методы начали применять аферисты в Азии. «Мы считаем, что эта штука докатится и до России», – заключил Голованов.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 16.08.21

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