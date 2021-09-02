В недорогих кнопочных телефонах нашли вирусы и скрытые функции

Кнопочные телефоны несут в себе опасность из-за вредоносного программного обеспечения. Вирусы загружают в устройства сами производители. Об этом рассказал пользователь форума Хабр в своем исследовании.

Для тестирования автор выбрал пять телефонов стоимостью от 690 до 1500 рублей: Inoi 101, DEXP SD2810, Itel it2160, Irbis SF63 и F+ Flip 3. Все эти устройства имеют разные платформы, не предполагающие установки стороннего программного обеспечения. То есть весь софт предоставляется только производителем на заводах-изготовителях.

Выяснилось, что лишь один телефон был чист от троянов и бэдкоров – Inoi 101. Остальные «кнопочники» преподнесли сюрпризы. Так одна модель сообщала о своей продаже через интернет, не ставя пользователя в известность. При этом трубка, у которой и вовсе нет доступа к интернету, отправляла SMS с аналогичной информацией.

Еще два устройства, лишенные браузера, скрытно подключаются по GPRS к интернету, отправляют платные SMS на короткие номера и выполняют команды неизвестного сервера.

Таким образом, автор исследования пришел к выводу, что дешевые кнопочные телефоны от малоизвестных брендов могут представлять реальную опасность для пользователя. Проблема заключается в том, что фирмы заказывают устройства и ПО у азиатских производителей, которые часто внедряют в устройство сомнительные функции за дополнительную оплату от третьей стороны.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 01.09.21

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