Google нашел уязвимости в Chrome для взлома компьютера

Специалисты компании Google нашли три уязвимости в браузере Chrome. Более двух миллиардов пользователей продукта рискуют тем, что их компьютеры могут взломать.

Сотрудники ИТ-гиганта признали, что не знали о двух уязвимостях нулевого дня, обнаруженных в браузере. Баги были в пакетах Google Chrome для всех операционных систем. Через «дыры» в защите и с помощью динамической памяти браузера хакеры могли взломать компьютер любого пользователя Google Chrome, сообщили в компании.

Google выпустил обновление, которое перекрывает все три уязвимости. Но чтобы оно заработало, пользователям нужно установить файл и перезапустить программу. Компания рекомендовала всем, кто пользуется их браузером, обновить его.

Специалисты не раскрыли подробности уязвимостей, чтобы злоумышленники не могули использовать их. В мире более двух миллиардов людей используют Google Chrome, и в компании подозревают, что не все пользователи быстро обновят программу.

Напомним, с начала года в браузере Chrome нашли 13 уязвимостей нулевого дня. Сотрудники Google признали, что некоторые были использованы хакерами для взлома компьютеров пользователей.

Москва, Наталья Рязанова

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