К МКС запустили корабль «Союз» с первым в мире киноэкипажем

С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-19», который впервые в мире доставит на Международную космическую станцию (МКС) экипаж со съемочной группой. В состав экипажа вошли космонавт Антон Шкаплеров, режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. Они будут снимать фильм «Вызов».

Запуск «Союза МС-19» состоялся в 11:55 по мск. По последним данным Роскосмоса, корабль успешно выведен на орбиту. Стыковка с модулем «Рассвет» МКС произойдет через три часа – в 15:12 мск, а к 17:00 мск, как ожидается, экипаж перейдет на борт станции.

Пересильд и Шипенко пробудут на орбите 12 суток и вернутся на Землю на корабле «Союз МС-18» вместе с космонавтом Олегом Новицким, который находится на станции с апреля.

Фильм «Вызов» является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White. По сюжету ленты, женщина-врач, которая далека от космической сферы, вынужденно летит на орбиту, чтобы спасти жизнь космонавту. Пострадавшего космонавта сыграет Олег Новицкий.

Ранее Пересильд рассказала на пресс-конференции, что киносъемки начнутся сразу после отделения корабля «Союз МС-19» от ракеты-носителя, сообщал ТАСС.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 05.10.21

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