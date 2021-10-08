В Роскосмосе увидели угрозу для России в спутниках Starlink Илона Маска

Спутники системы Starlink, которую разворачивает компания SpaceX Илона Маска, в будущем могут использоваться в военных целях. Такое мнение высказал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире Первого канала. Чиновник считает, что дальнейшем эти аппараты могут применять для управления крылатыми ракетами, спецназом и агентурной сетью и даже для раздачи «интернета с антироссийским контентом».

Рогозин рассказал, что в 2021 году компания SpaceX получила от американского государства около $900 млн, а вся бюджетная субсидия на ближайший период составит около $20 млрд.

Глава Роскосмоса задался вопросом, зачем это нужно США. «Потому что такого рода космические аппараты раздают не только интернет, они способны стать единственным плечом для управления крылатыми ракетами, перепрошивкой их полетного задания уже в самом полете, управления спецназом, агентурной сетью», – сказал Рогозин (цитата по РИА «Новости»).

Руководитель космической корпорации считает, что спутники Starlink также могут раздавать на мобильные телефоны «сугубо политический контент, скорее всего, антироссийский», чтобы «мы не могли суверенно защитить свой собственный интернет».

С 2018 года на околоземные орбиты выведены 1,8 тыс. спутников Starlink. Всего может быть запущено 42 тыс. таких аппаратов.

Сам Маск заявлял, что Starlink обеспечит доступ к высокоскоростному интернету даже в труднодоступных районах Земли и заметно удешевит предоставление услуги.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 08.10.21

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