Эксперты заявили об угрозе российскому сегменту МКС

Российский сегмент Международной космической станции (МКС) находится под угрозой. Об этом заявили эксперты ракетно-космической корпорации «Энергия».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодняшнее состояние российского сегмента МКС позволит эксплуатировать его еще 2 – 3 года, а потом может начаться лавинообразный выход элементов из строя. Чтобы этого избежать, необходимо своевременно менять комплектующие, не доводя их до отказов. Но с этим возникли серьезные проблемы.

Во-первых, многие детали уже сняты с производства, так как выпуск элементной базы, существовавшей во время разработки первых модулей сегмента, прекращен.

Во-вторых, ряд предприятий, изготавливавших приборы и блоки для МКС, закрылись или находятся под юрисдикцией Украины.

В-третьих, часть российских изготовителей попали под санкции, не позволяющие использовать необходимые комплектующие импортного производства.

В итоге затраты на изготовление запчастей и продолжительности работ существенно выросли.

«На сегодняшний день ресурс выработали уже около 80% бортовых систем российского сегмента, а когда этот показатель достигнет 100% процентов, могут начаться непоправимые отказы», – пишет РИА Новости со ссылкой на генерального конструктора «Энергии» и руководителя полета российского сегмента Владимира Соловьева.

Серьезность ситуации признают и в правительстве России. Так, вице-премьер Юрий Борисов уже заявлял, что состояние конструкций МКС может привести к катастрофе.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 08.10.21

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