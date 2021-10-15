МКС потеряла ориентацию при тесте двигателей корабля «Союз»

Международная космическая станция потеряла ориентацию в пространстве после проверки двигателей корабля «Союз МС-18». Об этом сообщается в переговорах космонавтов с Землей, транслируемых NASA.

Как рассказал Антон Шкаплеров, сообщение о потере ориентации было получено от коллег с американского сегмента станции. Это произошло во время теста системы управления движением «Союза МС-18», пояснили в Центре управления полетами.

Проверка проводилась согласно регламенту. На «Союзе» должны вернуться на Землю космонавт Олег Новицкий, а также режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд, которые снимали на МКС первый художественный фильм в космосе.

Чтобы вернуть станцию в штатную ориентацию были включены двигатели российского сегмента. Вскоре ориентацию МКС в пространстве удалось восстановить, передает РИА «Новости».

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 15.10.21

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