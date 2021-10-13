Ради японских туристов подняли орбиту МКС

Для доставки на МКС двух туристов из Японии была поднята орбита Международной космической станции, сообщает ТАСС со ссылкой на «Роскосмос».

В сообщении говорится, что «после проведения маневра высота орбиты МКС увеличилась примерно на 940 метров».

Подъем был осуществлен при помощи двигателей модуля «Звезда».

Также в «Роскосмосе» рассказали, что «в настоящее время специалисты службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полетами ЦНИИмаш рассчитывают обновленные параметры орбиты МКС».

Ранее стало известно, что на Байконур прибыл «Союз», на котором космические туристы полетят на МКС.

Японский предприниматель Юсаку Маэдзава купил себе и своему помощнику Йозо Хирано место на корабле «Союз» в мае. В июне японцы прошли в России курс подготовки к полету. По плану, они полетят в космос 8 декабря, проведут на МКС 12 дней, после чего 20 декабря вернутся на Землю.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 12.10.21

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