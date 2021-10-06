С чем столкнется съемочная группа на МКС

Сегодня, 5 октября, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко прибыли на МКС. Режиссер и актриса пробудут на МКС до 17 октября, где они займутся съемками первого в истории игрового фильма, который будет снят в космосе. Успех будет зависеть от многих факторов, в том числе от их физического состояния. В течение ближайших дней станет понятно, как два непрофессиональных космонавта адаптируются к условиям жизни в невесомости, – пишут Известия.

Начальник четвертого управления, главный врач Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина Алексей Гришин рассказал, что оказавшись вне гравитационного поля Земли, человеческий организм и его вестибулярная система испытывают сильный стресс, который часто приводит к космической болезни.

«Это состояние названо так по аналогии с морской болезнью и сопровождается тошнотой, рвотой, головокружением и другими болезненными симптомами. Вестибулярная система профессиональных космонавтов лучше приспособлена к такому стрессу, так как ему предшествуют годы тренировок. А на подготовку Пересильд и Шипенко было всего четыре месяца», – говорит Алексей Гришин.

Впрочем, даже за это короткое время актриса и режиссер прошли все необходимые проверки, рассказал врач.

Для космонавтов проводят испытания на комплексе вестибулярных исследований и тренировок. Во время проверки обследуемый выполняет определенные движения головой или туловищем, сидя на вращающемся кресле с закрытыми глазами. Всего в арсенале медиков шесть тестов для оценки вестибулярной функции.

Однако ни одно испытание на Земле не гарантирует, что человек не будет страдать от космической болезни на орбите. Поэтому специалисты рекомендовали Юлии Пересильд и Климу Шипенко пройти дополнительный курс вестибулярных тренировок на заключительном этапе подготовки экипажа на комплексе Байконур.

Как сообщил Известиям Алексей Гришин, если адаптация к невесомости на МКС пойдет с осложнениями, то экипаж сможет воспользоваться специальной медицинской укладкой для профилактики космической болезни движения. Также для космонавтов создан набор профилактических шейных амортизаторов, которые представляют собой шапочки с лентами, фиксирующимися на специальном поясе на верхней части тела. Он позволяет ограничить неосознанные движения головы в первые несколько дней пребывания в невесомости, заставляя поворачивать весь корпус тела, для того чтобы посмотреть в стороны.

Как правило, симптомы космической болезни движения отступают по мере адаптации организма к невесомости. У кого-то это занимает несколько часов, а у кого-то – несколько дней.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 06.10.21

Новые правила противопожарной защиты вступили в силу. / Путин объявил 2023 год – годом учителя и педагога. / МИД РФ: американские сенаторы, видимо, добиваются закрытия своих загранучреждений в России. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»