Пересильд ассистировала в процессе стыковки

Во время ручной стыковки корабля «Союз МС-19» к Международной космической станции (МКС) актриса Юлия Пересильд ассистировала космонавту Антону Шкаплерову, – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на генерального директора телеканала «Первый» Константина Эрнста.

Константин Эрнст рассказал следующее: «В левом кресле сидел Клим Шипенко, Антон Шкаплеров выходил на ручную стыковку, Юля Пересильд ему ассистировала, а Антон отснял уже три флэшки».

Стыковка произошла в 15:22 по Москве, что на десять минут позже назначенного времени.

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин Ранее заявил, что экипаж корабля взял управление на себя из-за сбоя в системе стыковки МКС.

Режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд во время своего пребывания на МКС займутся созданием первого в истории кинематографа игрового фильма, снятого в космосе. Картина рассказывает о женщине-медике, которой приходится срочно отправиться в космос ради спасения жизни космонавта. Ожидается, что на станции актриса и режиссер проведут 12 дней, и 17 октября вернутся на Землю вместе с космонавтом Олегом Новицким.

Москва, Иван Бабурин

Москва. Другие новости 05.10.21

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