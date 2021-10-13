Apple из-за нехватки микрочипов не сможет произвести достаточно iPhone 13 в этом году

Компания Apple, вероятно, сократит производство смартфонов iPhone 13 из-за нехватки микрочипов во всем мире. Может быть произведено на десять миллионов устройств данного типа меньше. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Компания, которая планировала произвести 90 миллионов iPhone к концу этого года, заявила, что количество устройств будет меньше, поскольку ее поставщики микросхем, включая Broadcom и Texas Instruments, столкнулись с трудностями при обеспечении поставок.

Глобальная нехватка микросхем в последнее время вызвала огромные проблемы в ряде отраслей – от автомобилестроения до электроники. Автопроизводитель Škoda Auto из Млада-Болеслава объявил на этой неделе, что по этой причине с понедельника, 18 октября, он значительно сократит или полностью прекратит производство на всех трех своих чешских заводах в будущем до конца года. На укороченный рабочий день из-за нехватк микрочипов перешли и заводы по производству «Калин».

Ранее «Новый День» писал о просьбе компании Apple обновить все устройства, чтобы с помощью новой версии операционной системы закрыть некие бреши в системе безопасности устройств.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 13.10.21

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