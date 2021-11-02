Хакеры могут следить за детьми через смарт-часы

В устройствах для слежения за детьми обнаружили уязвимость, которая позволяет злоумышленникам получить сведения о местонахождении ребенка. Об этом сообщили специалисты компании «Доктор Веб». Производители смарт-трекеров утверждают, что никаких рисков для пользователей их продукция не несет.

Эксперты считают, что безопасность детских смарт-часов, которые продаются в России, находится на весьма неудовлетворительном уровне, пишет «Коммерсант». В частности, некоторые модели передают данные о местоположении ребенка на собственный сервер, расположенный за пределами РФ. Кроме того, в устройствах скрыт троян, который может использоваться для кибершпионажа, показа рекламы и установки ненужных и даже опасных программ.

Прошивки для смарт-часов под управлением операционной системы Android часто создаются сторонними фирмами, и велика вероятность, что на одном из этапов производства злоумышленники могут внедрять в них троянское или рекламное ПО, пояснили специалисты по кибербезопасности. Также во многих часах используется стандартный пароль для передачи СМС-команд и отсутствует функция его принудительной смены при первом включении.

Преступники могут по-разному использовать полученные данные. Например, они могут узнать, где находится ребенок, и если малыш оказался вне зоны доступа, отправить с незнакомого номера СМС родителям о том, что он попал в беду и срочно нужны деньги.

В свою очередь разработчики умных часов опровергают эти утверждения. Производители указывают на то, что на устройстве нет браузера, таким образом, ребенок не может выйти в интернет, не получает рекламы и не может установить никакое приложение, которое подается как вирус. Сторонние разработчики также не могут ничего на них установить. При этом серверы за пределами страны нужны для определения более точной геопозиции и не используют персональные данные.

Тем временем, в России устройства для слежения за детьми пользуются популярностью. В этом году их продажи выросли на 40% в количественном выражении и на 42% в денежном. Всего за девять месяцев совокупные продажи носимых устройств (смарт-часов и фитнес-трекеров) в России достигли порядка 4 млн штук и 35 млрд рублей.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 02.11.21

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