Миллионам корпоративных сим-карт грозит отключение из-за нового закона

Миллионы корпоративных номеров могут быть отключены 1 декабря из-за нарушения закона о серых сим-картах. Дело в том, что компании не внесли данные конечных пользователей в единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) портала «Госуслуги». Отключение грозит убытками самим предпринимателям и операторам связи.

Поправки, регулирующие оборот серых сим-карт, были приняты в конце прошлого года. Компании, заключившие договор с оператором до 1 июня, должны внести сведения в ЕСИА до 30 ноября, в противном случае оператор связи будет обязан приостановить оказание услуг уже с 1 декабря, пишет «Коммерсант».

Клиенты, заключающие договоры на услуги связи после 1 июля, вносят данные конечных пользователей в ЕСИА сразу. Для регистрации «симок», используемых в датчиках, банкоматах, POS-терминалах и других устройствах, был принят переходный период – до 1 марта 2023 года.

По данным Mobile Research Group, всего в России сейчас действует около 32 млн корпоративных сим-карт. О половине из них нет информации в единой системе.

В Минцифры сообщили, что «регистрация сим-карт проходит по графику». В свою очередь операторы не могут заставить клиентов регистрировать пользователей, они рассылают смс-напоминания, понимая, что будут вынуждены отключить сим-карты, о которых не внесут сведения.

Прежде всего незарегистрированными остаются корпоративные сим-карты среднего и малого бизнеса. Отключение не зарегистрированных в ЕСИА корпоративных сим-карт приведет к временному снижению выручки операторов, а также может иметь последствия для бизнеса, который останется без связи.

К тому же бывают ситуации, когда физическое лицо пользуется корпоративным тарифом много лет и не знает ничего о юрлице, которое его оформляло. В этом случае ему нужно зарегистрировать сим-карту самостоятельно, переоформив ее на себя.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 14.11.21

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