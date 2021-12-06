Российские родители считают устаревшими уроки информатики в школе

Подавляющее большинство (94%) российских родителей считают, что школьное обучение информатике устарело и не успевает за развитием технологий. Об этом говорится в исследовании GeekBrains.

82% уверены, что в школе информатике уделяется мало времени, пишет «Газета.Ru». 74% респондентов думают, что школьные учителя не понимают тенденций и текущего состояния отрасли.

По мнению 62% родителей, российские школы не обладают качественным оборудованием для изучения информатики.

Почти половина (46%) родителей поддерживают введение уроков информатики с 1 класса, 43% предлагают начать ее изучение с 5 класса, лишь каждый десятый считает, что информатику надо вводить с 7 класса.

Москва, Зоя Осколкова

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