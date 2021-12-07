В России хотят использовать снимки из космоса в качестве доказательств в суде

Верховному суду России предложили использовать снимки из космоса как доказательство в суде при рассмотрении дел. С такой инициативой выступил космонавт Антон Шкаплеров.
«Развитие космических технологий открывает новые возможности для судов и участников процесса. Отличный потенциал имеет использование спутниковых снимков в качестве доказательств», – заявил космонавт, выступая на экологическом семинаре ВС РФ, к которому подключился по видеосвязи с борта МКС.
По словам Шкаплерова, разглядеть с орбиты номер автомобиля или лицо человека пока не получится, но можно определить тип машины, а также увидеть отдельные деревья и скопления людей.
Снимки из космоса можно использовать в делах по экологическим спорам. Это позволит установить возникновение незаконной свалки, выявить незаконную рубку леса, противоправную добычу природных ресурсов, передает РИА «Новости». Система космического мониторинга позволит выявлять и самовольные постройки, а также другие формы незаконного использования земельных участков.
«В этой связи предлагаю вам обсудить перспективы использования спутниковых снимков в качестве доказательств», – заключил космонавт.
Москва, Зоя Осколкова
© 2021, РИА «Новый День»
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