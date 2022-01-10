На сайте ГИБДД произошел очередной серьезный сбой

На сайте Госавтоинспекции зафиксирован очередной сбой – водители из разных регионов не могут проверить дорожные штрафы.

Сервис выдает ошибку при попытке проверить дорожные штрафы, информирует портал Autonews. Об этом проблеме сообщили автовладельцы из разных регионов России. О причинах сбоя неизвестно. Официальных комментариев ГИБДД пока не поступало.

Ранее масштабный сбой в информационной системе ГИБДД случился 18 декабря. Тогда было приостановлено предоставление услуг по регистрации всех транспортных средств и выдаче водительских прав. Автомобилисты также не могли получить информацию о дорожных штрафах. Причиной сбоя стала коммунальная авария – вода затопила помещениия с серверами, где хранятся данные по линии работы Госавтоинспекции.

Обновлено в 15:18

Пресс-центр МВД России предупредил о возможных перебоях в работе некоторых онлайн-сервисов Госавтоинспекции в связи с проведением работ по обновлению программного обеспечения на сайте ГИБДД. Обновление софта необходимо «для приведения аппаратно-программного комплекса в соответствие с требованиями безопасности», поясняется в сообщении. Полноценная работа сервисов будет восстановлена 11 января.

Москва, Наталья Петрова

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