Больше половины россиян никак не защищают свои гаджеты от хакеров

Больше половины россиян не предпринимают никаких действий для защиты своих электронных устройств. В результате они рискуют стать жертвами хакерской атаки. Об этом сообщает ESET.

По данным аналитиков, ни базовые, ни продвинутые способы защиты для ноутбуков, планшетов, смартфонов и другой техники не используют 54% жителей страны. При этом каждый третий россиянин (35%) просто забывает о необходимых мерах предосторожности. Каждый пятый (19%) не видит необходимости в снижении киберрисков, передает «Лента.ру».

Оставшиеся 46% используют различные инструменты защиты, среди которых самая популярная мера – антивирусное программное обеспечение. Кроме того, россияне включают двухфакторную аутентификацию и применяют менеджеры паролей.

При этом граждане уверены, что операционные системы для мобильных устройств не могут полностью защитить от хакеров. Более того, многие уверены в уязвимости ОС перед вирусами или взломщиками.

Каждый третий россиянин (34%) ни при каких обстоятельствах не передает свои гаджеты другим людям. Остальные могут даль в пользование ноутбук или смартфон близким, друзьям и коллегам.

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