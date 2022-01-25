В России задумали создать систему блокировки подменных телефонных номеров

В Роскомнадзоре хотят создать технологию, которая сделает невозможной подмену номеров на сетях операторов связи. Исследование такой технологии заказало подведомственное Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ), сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на данные, опубликованные на портале госзакупок.

Контракт стоимостью 8,2 млн рублей был заключен 29 декабря 2021 года. Тендер проходил в закрытом режиме. В связи с этим техническая документация и данные о победителе не обнародованы.

По сведениям издания, исследование необходимо для определения принципов взаимодействия операторов связи.

«При совершении вызова они должны обмениваться действительным абонентским номером, исключив возможность его подмены и обеспечив соответствие договору об оказании услуг связи вызывающего абонента», – пояснили в ГРЧЦ.

По информации МВД, за 11 месяцев 2021 года телефонные мошенники, используя подменные номера, украли у россиян около 45 млрд рублей. Злоумышленники представляются сотрудниками банков и правоохранительных органов, а затем уговаривают граждан перевести деньги ради безопасности.

Крупные операторы связи утверждают, что давно используют собственные антифрод-системы для блокировки подозрительных звонков. Однако есть небольшие операторы, которые не запрещают подмену номеров или даже предоставляют такие услуги, отметил источник газеты на рынке.

Как отмечают эксперты, чтобы полностью исключить звонки с подменой номера антифрод-системы должны использовать и зарубежные операторы.

Москва, Наталья Петрова

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