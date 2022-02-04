Россия первой с мире создаст бомбардировщик с ракетами обратного старта

Российский к Ту-160М первым в мире оборудуют под ракеты обратного старта. Самолет сможет поражать цели как перед собой, так и позади, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в авиастроительной отрасли.

«На Ту-160М установлена радиолокационная станция заднего обзора, которая позволит самолету применять для самообороны ракеты так называемого обратного старта. Ракеты класса «воздух-воздух» будут поражать цели в задней полусфере», – пояснил собеседник.

Модернизированный Ту-160М сможет защищаться не только от преследующих его истребителей, но и от ракет «воздух-воздух», «земля-воздух». Те же ракеты смогут поражать цели и передней полусфере, просто для полета в цели позади самолета ракеты будут разворачиваться прямо в воздухе.

Источник добавил, что тяжелый бомбардировщик лучше подходит для подобного вооружения, потому что слишком тяжел для быстрых маневров.

Базовая версия Ту-160 не оборудована хвостовой РЛС. А модернизированный самолет получил новые двигатели, системы управления вооружением, ему обновили бортовое радиоэлектронное оборудование и авионику. Первый полет протяженностью 30 минут Ту-160М совершил 12 января 2022 года.

Москва, Наталья Рязанова

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