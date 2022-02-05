По просьбе американцев: средняя высота орбиты МКС будет уменьшена

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» по просьбе NASA уменьшит на несколько километров среднюю высоту орбиты Международной космической станции (МКС). Об этом говорится в официальном сообщении госкорпорации «Роскосмос».

«По просьбе американцев для обеспечения условий проведения их экспериментов, мы будем переходить на другую орбиту. Теперь будем летать не на орбите 419 км, а на 3 км меньше – 416 км», – сообщил начальник отдела баллистики РКК «Энергия» Рафаил Муртазин.

По его словам, такая средняя высота орбиты МКС может поддерживаться российской стороной вплоть до принятия решения о затоплении станции.

Коррекции высоты орбиты МКС проводятся с помощью двигателей служебного модуля «Звезда» российского сегмента станции или пристыкованных к ней грузовых кораблей «Прогресс МС». К настоящему времени выполнены 314 коррекций орбиты МКС.

Москва, Светлана Антонова

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