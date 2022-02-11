Россия откроет пять производств водородного топлива к 2025 году

Не менее пяти производств водорода стартуют в России к 2025 году, следует из плана реализации стратегии низкоуглеродного развития РФ. Приступить к строительству планируется в первом квартале 2023 года, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Проекты заводов по производству водорода будут полностью готовы в третьем квартале 2022 года. До конца 2024-го планируется создать как минимум девять опытных установок для выделения водорода, в том числе из смеси газов. А также подобрать катализаторы, найти оптимальные способы хранения, транспортировки.

Суммарно заводы должны выпускать менее 60 тыс. тонн водорода. Производить его будут двумя способами. «Зеленый» водород будут добывать через электролиз воды, а «чистый» – из углеводородного сырья.

Согласно плану, весной 2030 года планируется опробовать пилотный проект по производству аммиака из угля. Подготовку завершат к концу 2023 года, а строительство начнется в начале 2025-го.

Итогом должно стать потребление порядка 160 тыс. тонн низкоуглеродного водородного топлива внутри страны в 2030 году. А также способность покрыть 10% потребностей международного рынка водорода в 2024 году и 20% – в 2030.

Как сообщал «Новый День», Минфин РФ ожидает катастрофическое падение спроса на нефть из-за соглашений о переходе на низкоуглеродное топливо ради защиты климата.

Москва, Наталья Рязанова

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