Пользователи Tele2 сообщают о сбоях в работе оператора

Пользователи сотового оператора Tele2 жалуются на сбои в его работе, следует из данных сайта Downdetector.
К 8:16 мск было зафиксировано 296 жалоб. Проблемы в работе оператора наблюдаются в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Челябинске, Екатеринбурге, Перми, Нижнем Новгороде, Воронеже, Краснодаре и других городах.
92% пользователей жалуются на работу мобильного интернета, 5% – на отсутствие сигнала, еще 3% – на проблемы с мобильной связью.
Москва, Наталья Петрова
© 2022, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube