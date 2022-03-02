Глава «Роскосмоса» выставил ультиматум британской OneWeb

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что запуск ракеты «Союз-2» со спутниками OneWeb 5 марта не состоится, если не будут получены гарантии использования космических аппаратов только в гражданских целях. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, если Россия 4 марта до 21:30 мск не получит подтверждение от британской компании OneWeb, что запускаемые спутники не будут использоваться в военных целях Европой и США, то ракета «Союз-2», установленная на стартовом столе на космодроме Байконур, «будет снята со старта». «Спутники будут отправлены в монтажно-испытательный корпус», – добавил Рогозин.

Глава Роскосмоса подчеркнул, что «реальной гарантией того, что компания OneWeb будет работать исключительно в гражданских целях, является вывод из состава акционеров британского правительства».

«Если этого не произойдет, никаких гарантий мы принимать не будем», – сказал он.

Сегодня утром «Роскосмос» сообщил, что ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и британскими спутниками связи OneWeb установлена на стартовом комплексе площадки №31 («Восток») космодрома Байконур.

Ранее, 26 февраля Рогозин сообщил, что «Роскосмос» в ответ на санкции ЕС приостановит сотрудничество с Европой по запускам российских ракет «Союз-2» с космодрома Куру.

Москва, Наталья Петрова

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