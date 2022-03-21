В России появится единая система для борьбы со спамом

Новая система блокировки спама может заработать в России к 1 июня. Это будет касаться рекламных СМС и звонков, на которые абоненты смогут жаловаться в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) или оператору. В течение трех суток номер спамера заблокируют.

Меморандум о создании системы блокировки нежелательных звонков и сообщений был подписан ФАС и представителями «большой четверки» мобильных операторов (МТС, «МегаФон», «Билайн», Tele2) еще в июне 2021 года, пишут «Известия». В последнее время служба получает большое количество жалоб на новый вид спам-звонков из-за рубежа с использованием подменных номеров.

Специальная форма для обращения будет доступна уже во втором квартале 2022-го. Планируется, что потребитель оперативно получит ответ от своего оператора, а номер, с которого поступил спам, в течение 72 часов будет заблокирован всеми компаниями, подключенными к системе.

Вместе с тем, остается неясным, как как будут проверяться номера потенциальных авторов рассылок, чтобы не столкнуться со злоупотреблениями. Например, абоненты могут жаловаться на конкурентов или других граждан, чтобы их блокировали. По словам экспертов, номера стоит вносить в систему только после определенного количества обращений от разных клиентов и из разных регионов, а также предусмотреть механизм для разблокировки.

Москва, Зоя Осколкова

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