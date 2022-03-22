Владельцев криптокошельков предупредили об угрозе хищений

Криптовалюта пользователей смартфонов на Android и iOS оказалась под угрозой. Криптокошельки могут быть взломаны с помощью троянов. Об этом сообщает компания «Доктор Веб», специализирующаяся на информационной безопасности.

По данным специалистов, кибермошенники маскируют свои приложения под такие проекты как imToken, MetaMask, Bitpie, TokenPocket и другие. Визуально отличить их друг от друга практически невозможно.

Вредоносы похищают секретные seed-фразы, которые необходимы для доступа к криптокошелькам. В результате злоумышленники могут завладеть цифровой валютой жертв.

Специалисты компании рекомендуют устанавливать приложения для обращения с криптовалютой только из официальных каталогов приложений Google Play и App Store.

Москва, Зоя Осколкова

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