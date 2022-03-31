Скорость мобильного интернета в России снизилась

В России снизилась средняя скорость мобильного интернета в сетях LTE. Об этом сообщает информационно-аналитическое агентство TelecomDaily. По словам аналитиков, снижение продолжится из-за нехватки и удорожания оборудования для модернизации сетей из-за санкций.

По данным агентства, в ноябре прошлого года средняя скорость мобильного интернета в сетях операторов «большой четверки» составляла 21,7 Мб/сек, в феврале 2022 года показатель упал до 21,1 Мб/сек. Таким образом, снижение составило 0,6 Мбит/сек, передает «Интерфакс».

«Для того, чтобы средняя скорость в стране росла, необходимо модернизировать сети опережающими темпами. Однако к сложностям, имеющим естественную природу, в этом году добавляются и санкции, способные ограничить или даже остановить модернизацию значительной сетевой инфраструктуры», – отмечают аналитики.

В настоящее время значительный объем интернет-инфраструктуры построен на оборудовании компаний, которые заявили о прекращении работы в России на фоне санкций. В этой ситуации выиграют те операторы, чьи сети построены на китайской технике, она будет и далее поставляться, но цена также вырастет.

«Все это негативно влияет на объемы инвестиций и темпы модернизации сетевой инфраструктуры, поскольку компании оказывают свои услуги в рублях и, следовательно, получают выручку в рублях. Можно констатировать, что средняя скорость мобильного интернета в России будет снижаться и далее», – заключили специалисты.

Москва, Зоя Осколкова

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