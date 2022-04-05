Иностранные компании могут сливать данные россиян

Иностранные интернет-компании могут раскрыть данные россиян, обрабатываемые за рубежом. Сведения можно использовать для оказания давления на Россию. Такое предположение сделали в компании-разработчике средств обеспечения безопасности и защиты конфиденциальных данных.

«Идет реальная бескомпромиссная кибервойна, которую на себе весьма с конца февраля ощущают наши государственные органы и крупнейшие банки. А на войне, как известно, любые средства хороши… Поэтому если ситуативно использование персональных данных будет оправдано, то сомневаться в их компрометации не приходится», – рассказал «Газете.Ru» Алексей Сабанов, заместитель генерального директора компании «Аладдин Р.Д.».

На такой шаг руководство организаций или отдельные сотрудники могут пойти из-за геополитической обстановки и растущей в связи с ней неприязнью к россиянам в ряде стран. По словам эксперта, в дальнейшем эти сведения могут быть использованы как для организации кибератак с целью получения денег с банковских счетов граждан, так и для их шантажа.

Примечательно, что рядовой пользователь не имеет возможностей, чтобы узнать в какой именно стране хранятся его данные.

Москва, Зоя Осколкова

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