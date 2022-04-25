В российских магазинах нашли хакерские микрокомпьютеры

Сотрудники и посетители супермаркетов стали находить странные электронные устройства, замаскированные под электрические распределительные коробки. Оказалось, что это микрокомпьютеры, которые могут быть использованы киберпреступниками для различных целей.

Первыми тревогу забили сотрудники службы безопасности одного из магазинов, сообщает портал Hi-Tech. Устройство было подключено в розетку обычным сетевым шнуром, что нехарактерно для электрических распредкоробок. За пластиковым корпусом скрывался «Raspberry Pi», который представляет собой полноценный компьютер, но его размер настолько мал, что в это сложно поверить.

Такой гаджет пользуется большой популярностью среди хакеров и может применяться для самых разнообразных мошеннических операций. С его помощью злоумышленники могут майнить криптовалюту, взламывать банкомат, угнать дрон или открыть шлагбаум. Так в 2018 году хакерам с помощью Raspberry pi даже удалось взломать сервер NASA.

Супермаркеты представляют собой идеальные локации для сбора данных. Злоумышленники стали прятать такие устройства в магазинах, где есть слепые зоны камер видеонаблюдения, что позволяет им анализировать трафик удаленно и собирать как можно больше информации о посетителях.

Москва, Зоя Осколкова

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