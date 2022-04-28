VK покупает «Яндекс Новости» и «Дзен»

VK и «Яндекс» подписали соглашение о покупке сервисов «Яндекс.Новости» и «Дзен». Об этом сообщает Forbes со ссылкой на обе компании.
«Яндекс» сообщал о планах продать «Новости» и «Дзен» еще в марте. Сегодня стало известно о подписании соглашения об основных условиях сделки с VK. Компании не раскрывают детали документа, но обещают сделать это позже.
Отмечается, что условия сделки должны будут одобрить корпоративные и регулирующие органы, в том числе Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
Ранее «Яндекс» указал, что намерен сконцентрироваться на развитии «поиска, технологий и городских сервисов». Компания хочет быть технологичной, а «Дзен» «развивается больше в сторону соцсетей».
Москва, Зоя Осколкова
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