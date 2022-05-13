Маск приостановил покупку Twitter из-за фальшивых аккаунтов и спама

Илон Маск в пятницу заявил в пятницу, 13 мая, о приостановке процесса покупки Твиттера за 44 миллиарда долларов. Бизнесмен намерен убедиться, что количество фальшивых аккаунтов на платформе не превышает 5 процентов от общего количества.
«Соглашение временно приостановлено до уточнения деталей, касающихся расчетов, согласно которым поддельные аккаунты и спам на самом деле составляют менее 5% пользователей», – пояснил бизнесмен в своем твитте. Ранее он сообщал, что намерен зачистить платформу от спама и ботов.
О покупке Маском Твиттера стало известно 25 апреля 2022 года. Сделка будет закрыта после утверждения всеми акционерами и регулирующими органами.
На волне сообщений о приостановке сделки Твиттер упал на торгах на бирже Нью-Йорка на 17 процентов.
Москва, Елена Васильева
© 2022, РИА «Новый День»
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