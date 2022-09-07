Маск отложил покупку Twitter из-за речи Владимира Путина

Американский бизнесмен Илон Маск отложил в мае покупку Twitter из-за ожидания речи президента России Владимира Путина на День Победы. Об этом сообщает Business Insider.

Издание ссылается на данные, полученные во время судебного заседания. 8 мая Маск написал банкиру из Morgan Stanley, который занимался сделкой по покупке Twitter, что хочет дождаться речи российского лидера.

«Давай притормозим всего на несколько дней. Завтрашняя речь Путина действительно важна. Какой смысл покупать Twitter, если мы приближаемся к третьей мировой войне», – говорилось в сообщении.

Таким образом, адвокаты считают, что Маск беспокоился о своих капиталах, а не о том, что соцсеть не соблюдает свои обязательства.

Напомним, Илон Маск объявил о желании купить Twitter в конце апреля. Затем он выдвинул требования о том, что число ботов и спама на платформе не должно превышать 5%. В июле предприниматель заявил о расторжении сделки, что ударило по репутации IT-гиганта, а акции компании упали в цене. Руководство Twitter подало на миллиардера в суд, однако Маск подал встречный иск.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

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