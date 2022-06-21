Руководство Twitter рекомендовало акционерам продать соцсеть Илону Маску

Совет директоров Twitter во вторник, 21 июня, единогласно рекомендовал акционерам компании утвердить покупку соцсети владельцем Tesla Илоном Маском, – сообщают СМИ.

В опубликованном документе говорится: «Совет директоров Twitter после анализа различных факторов единогласно определил, что соглашение о покупке целесообразно и отвечает интересам компании и ее акционеров, а также принимает и одобряет соглашение о покупке и связанные с ним транзакции».

Также, ранее сегодня появились сообщения, что главный исполнительный директор компании Tesla Inc Илон Маск заявил, что производитель электромобилей сократит количество штатных сотрудников на 10% в следующие три месяца и при этом будет наращивать число сотрудников с почасовой оплатой труда.

«Наш штат увеличивался слишком быстро», – сказал Маск.

Вашингтон, Иван Бабурин

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