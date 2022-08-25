Twitter попал под расследование Конгресса США

Конгресс США начал расследование в отношении сервиса микроблогов Twitter (доступ в РФ закрыт). Поводом стали обвинения экс-начальника службы безопасности сервиса Пейтера Затко в неспособности руководства защитить данные пользователей.

Затко курировал безопасность Twitter с 2020 до начала 2022 года. После увольнения из-за конфликта с руководством он записал свои наблюдения и отправил в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, Министерство юстиции и Федеральную торговую комиссию (ФТК).

Он заявил, что данные миллионов пользователей остаются открытыми для хакеров, а специалисты сервиса нацелены на увеличение числа пользователей вместо того, чтобы удалять спам-аккаунты. А глава отдела признался ему, что специалисты сервиса сами на знают число ботов на платформе,

При этом отдел продаж Twitter использует телефонные номера подписчиков для распространения таргетированной рекламы в нарушение договоренности с ФТК, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление судебного комитета Сената.

«Утверждения Затко вызывают серьезную озабоченность. Если они верны, то указывают на высокие риски для конфиденциальности данных и безопасности для пользователей Twitter по всему миру», – говорится в заявлении.

В Twitter не признали обвинения и заявили, что уволили Затко за «неэффективное руководство и плохую работу».

Первые слушания пройдут 13 сентября. Там Затко должен будет лично подтвердить обвинения.

В июле основатель компании SpaceX Илон Маск разорвал соглашение о покупке сервиса Twitter. В уведомлении указано, что сервис слишком занижает данные о спам- и фейк-аккаунтах, которых якобы менее 5%.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»