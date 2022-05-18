Армия России получила новейшие боевые лазерные комплексы «Пересвет»

Российский боевой лазерный комплекс «Пересвет» серийно поставляется в войска. Об этом сообщил вице-премьер России Юрий Борисов в ходе марафона общества «Знание» «Новые горизонты».

Этот комплекс, по его словам, за счет использования лазерного излучения может выводить из строя все спутники разведки предполагаемого противника на орбитах до 1,5 тыс. километров, передает ТАСС.

Борисов также сообщил, что в ближайшее десятилетие российская армия получит усовершенствованные образцы вооружений на новых физических принципах – лазерное, а также электромагнитное широкополосное оружие, которое придет на смену обычному вооружению.

Так, по словам вице-премьера, российские физики разработали более мощные, чем «Пересвет», лазерные боевые системы, которые «позволяют осуществлять тепловое поражение различных средств». По его словам, в ходе испытаний были уничтожен дрон на расстоянии в 5 км. «В течение пяти секунд беспилотное средство было просто сожжено и прекратило свое существование», – рассказал Борисов.

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Вице-премьер позже уточнил, что лазерное оружие, поражающее цели на расстоянии 5 км, начало поступать в войска. ВС РФ уже используют первые поступившие образцы.

Москва, Наталья Петрова

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