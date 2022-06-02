В Подмосковье стартует распознавание силуэтов

В трех регионах России, включая Подмосковье, запустят систему распознавания силуэтов. Она поможет считать посетителей и улучшить безопасность, пишет «Коммерсантъ».

Распознавание силуэтов на платформе видеоаналитики NtechLab будут проводить без установления личности. Система будет использовать данные с камер видеонаблюдения и уже анализирует информацию, поступающую с 200 точек: из больниц, парков, спортивных и культурных объектов, автобусных остановок.

В Подмосковье доступ к данным получат сотрудники оперативных служб, управляющие компании, страховщики и адвокаты. Вся информация будет представлена в виде таблиц и аналитических отчетов.

Москва, Наталья Рязанова

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