В Минэнерго назвали долю потребления электричества для майнинга

На добычу криптовалют в России уходит порядка 0,64% от общего расхода электроэнергии. Об этом сообщили РИА «Новости» в Минэнерго РФ.

В министерстве подчеркнули, что у российской энергосистемы есть достаточный запас прочности.

«Энергетики могут обеспечить надежное электроснабжение всех потребителей, в том числе майнеров при легализации и при корректном регулировании такой деятельности без негативных последствий для электроэнергетики», – добавили в ведомстве.

В настоящее время вопрос легализации майнинга в РФ так и не решен окончательно. Центробанк видит в криптовалютах угрозу финансовой системе и выступает против их включения в список законных платежных средств. В Минфине, наоборот, настаивают на регулировании цифровых валют.

В свою очередь в Минэнерго выступают за легализацию майнеров, при этом там считают, что с добытчиков крипты необходимо брать полную стоимость электроэнергии, то есть запретить им пользоваться льготами, которые предусмотрены для различных категорий россиян.

Москва, Зоя Осколкова

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