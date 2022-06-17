российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 17 июня 2022, 10:47 мск

Новости Технологии

Новости, Кратко, Популярное

«Дочка» Google в России подала заявление о банкротстве

Дочерняя компания Google в России подала в Арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве. Об это свидетельствуют данные из картотеки дел. В настоящее время дата рассмотрения обоснованности еще не назначена.

О том, что компания Google в России намерена обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании собственного банкротства, стало известно 18 мая. Тогда представители организации заявили, что не видят возможности исполнения денежных обязательств.

Google Ltd была несколько раз признана виновной в нарушениях законодательства о хранении персональный данных россиян. Кроме того, суд неоднократно назначал многомиллионные штрафы за систематическое неудаление запрещенного российскими законами контента.

Ранее управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Иван Самойленко назвал банкротство российского отделения Google результатом нежелания головной организации соглашаться с требованиями законодательства РФ.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Москва, Центр России, Общество, Россия, Технологии,