«Алмазная долина» появится во Владимирской области

Проект «Алмазная долина» стартует во Владимирской области в течение года. Правительство региона, ООО «НПК «Алмаз» и АО «Механика» подписали соответствующее соглашение на полях Петербургского международного экономического форума.

Вложения в проект оценили в девять миллиардов рублей.

На площадке группы «НПК «Алмаз» будут выращивать искусственные алмазы, синтезировать карбид кремния и разрабатывать электронные компоненты нового поколения. Ожидается, что в перечень продукции предприятия войдут оптические и лазерные элементы, зеркала и микроволновая оптика, рентгеновские линзы, теплоотводы. А также электронные ключи, СВЧ-переключатели, радиационные детекторы и мониторы, компоненты для квантовых компьютеров и алмазный режущий, буровой и механообрабатывающий инструмент.

Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев заверил, что производство частично запустят в течение года. А вот на полную мощность предприятие будут выводить несколько лет.

Минпромторг спрогнозировал рост рынка искусственных алмазов и оборудования для их синтеза. В ближайшие 15-20 лет объемы будут увеличиваться на 7-12% ежегодно.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

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