ВМФ получил первую подлодку-носитель «Посейдонов»

Военно-морской флот получил подводную лодку специального назначения «Белгород». Это первый носитель ядерных торпед «Посейдон» на вооружении флота.

Торжественная церемония прошла на заводе АО «ПО Севмаш» (входит в ОСК) в Северодвинске, сообщили в пресс-службе предприятия. На подписании приемного акта и передачи подлодки ВМФ присутствовало руководство Минобороны РФ, ВМФ, администраций Архангельской области и Северодвинска.

«Подлодка «Белгород» открывает для России новые возможности в проведении различных исследований, позволяет проводить разноплановые научные экспедиции и спасательные операции в самых отдаленных районах Мирового океана», – говорится в сообщении.

В то же время «Белгород» сконструирована специально как носитель «Посейдонов». Президент РФ Владимир Путин объявил о разработке «Посейдона» в послании Федеральному собранию в 2018 году. Беспилотники могут нести как обычный, так и ядерный боеприпас, а значит, поражать самые разные цели.

Северодвинск, Наталья Рязанова

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