Apple впервые оштрафовали в России за отказ локализовать данные пользователей

Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал Apple на 2 млн рублей за отказ локализовать данные россиян. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно решению суда, корпорация Apple признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 8 ст. 13.11 КОАП РФ (невыполнение предусмотренной законодательством РФ обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения или извлечения персональных данных граждан Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на территории России).

Это первый штраф, полученный Apple по данной статье.

При этом представители корпорации утверждали, что Apple не отвечает за сбор данных в России. На это представитель Роскомнадзора пояснила суду, что Apple Inc делегировала Apple Distribution обработку персональных данных, но она продолжает нести ответственность.

Москва, Зоя Осколкова

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