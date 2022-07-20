В России утилизируют крупнейшую в мире атомную подлодку

Самую большую в мире атомную подводную лодку «Дмитрий Донской» вывели из состава ВМФ России. Корабль утилизируют, об этом сообщил РИА «Новости» источник в военно-промышленном комплексе.

АПЛ «Дмитрий Донской» (проект 941 УМ «Акула», по классификации НАТО SSBN Typhoon) вошла в состав флота в 1980 году. В общей сложности было построено шесть субмарин этого проекта. В 2002 году ее модернизировали. В данный момент является самой большой по водоизмещению подлодкой в мире.

«Подводная лодка «Дмитрий Донской» выведена из боевого состава флота и подлежит утилизации», – рассказал собеседник агентства.

Название «Дмитрий Донской» уже присвоено другой стратегической атомной подводной лодке класса «Борей-А» (проект 955А), которая заложена в прошлом году на «Севмаше».

Москва, Зоя Осколкова

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