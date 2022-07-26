Регулированием NFT в России займется Минэкономики

Министерство экономики РФ разрабатывает нормы для регулирования рынка NFT, или невзаимозаменяемых токенов. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на результаты заседания рабочей группы по нормативному регулированию в АНО «Цифровая экономика».

Минэкономики предлагает до конца 2024 года изменить законодательство. В частности, поправки хотят внести в Гражданский кодекс РФ, закон «О цифровых финансовых активах», а также в федеральный проект «Нормативное регулирование цифровой среды». Это позволит установить правовой статус NFT.

В настоящее время в России никак не регулируется ни выпуск таких токенов, ни их обращение. Кроме того, нет никакой защиты их покупателей и владельцев. Как рассказали в Минэкономики, в ходе обсуждения инициативу в целом поддержали.

По словам экспертов, предложение может быть не одобрено со стороны других регуляторов. Дело в том, что вопрос NFT находится в ведении Минфина и Центробанка. Также существует вероятность того, что регулирование сферы упростит функционал токенов, сведя их фактически к предметам искусства.

Москва, Зоя Осколкова

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