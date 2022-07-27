В России начали разрабатывать формат 6G вместо 5G

«Ростех» начал работу над оборудованием связи шестого поколения (6G). К 2025 году планируется разработать отечественное оборудование для нового формата, пишет «Коммерсанть». При этом, в России так и не заработали сети 5G.

«Сколтех» и Научно-исследовательский институт радио (НИИР) запросили из федерального бюджета 30 млрд рублей на разработки. «Ростех» в 2020 году подготовил «дорожную карту» по развитию мобильных сетей связи пятого поколения. Предполагается, что «Сколтех» и НИИР внесут коррективы в нее, а не станут разрабатывать новую.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил заложить средства на создание сетей связи 6G в бюджет на 2023 год и в планы на 2024-2025 годы. Гендиректор ФГБУ НИИР Олег Иванов заверил, что специалисты готовы проработать вопрос от создания прототипов до вывода продукции в производство.

Опрошенные «Ъ» операторы связи считают, что 4G вполне удовлетворяет запросы абонентов. По их мнению, достаточно модернизировать структуру 4G и заняться развитием сетей предыдущего поколения – LTE.

Москва, Наталья Рязанова

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