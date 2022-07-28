Робот-шахматист сломал ребенку палец на турнире

На шахматном турнире в Москве робот сломал палец своему оппоненту. Разработчики считают, что игрок нарушил правила безопасности.

На видео, опубликованном телеграм-каналом Baza, Chessrobot играет одновременно три партии. Во время одной из игр юный шахматист хватается за фигуру, а робот опускает манипулятор на руку ребенка. Позже стало известно, что у мальчика был сломан палец.

Робота сняли с турнира и отравили в режим ожидания. Создатели проведут экспертизу и выяснят, что же пошло не так.

По предварительной версии, причиной стала спешка мальчика. Он не дождался, когда Chessrobot закончит ход, и потянулся за фигурой, в этот момент механизм и схватил палец ребенка.

Москва, Зоя Осколкова

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