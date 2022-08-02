В России разработали госстандарт по тестированию искусственного интеллекта

В России разработали систему ГОСТа для тестирования искусственного интеллекта в медицине. Новый стандарт начнет применяться с 1 сентября 2022 года.

Весной разработки российских медиков легли в основу единых национальных стандартов по использованию передовых технологий в медицине. Теперь же столичные рентгенологи разработали ГОСТ по тестированию систем искусственного интеллект.

Новый документ регламентирует требования к клиническим испытаниям нейросетей. Оценка результатов состоит из трех этапов: аналитическая валидация – она подтверждает способность нейросети точно, надежно и воспроизводимо обрабатывать данные; оценка соответствия этих данных заявленному функционалу; проверка способности ИИ выдавать клинически значимые результаты.

Применяя ГОСТ, специалисты могут получить точную оценку, соответствует ли продукт заявленным характеристикам, эффективности, и не несет ли он риски для здоровья пациента.

Москва, Зоя Осколкова

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