Касперская заявила об угрозе отключения всех смартфонов в России

На территории России могут отключить все смартфоны, в том числе работающие на ОС Android. Об этом заявила председатель правления Ассоциации разработчиков отечественных программных продуктов Наталья Касперская телеканалу «Звезда» на полях форума «Армия-2022».

«Нам могут отключить не только айфоны, нам могут отключить все, что работает на Android. Все смартфоны на территории Российской Федерации гипотетически могут быть выключены», – сказала бизнесвумен, назвав это настоящей кибервойной. «Это одна из тех угроз, о которых мы говорим», – подчеркнула она.

Касперская убеждена, что если такой сценарий станет реальностью, Россия «переживет» это. «Потому что в большинстве случаев это то, что можно переиспользовать: можно перейти на ноутбук, в обычную почту, вернуться к кнопочному телефону», – пояснила она. Отключение смартфонов – «это не то, что полностью порушит инфраструктуру Российской Федерации», – подчеркнула Касперская.

Москва, Наталья Петрова

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